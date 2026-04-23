Tras éxito con el sincicial: U. de Chile ya investiga estrategias contra influenza y rotavirus

Luego del éxito histórico de la campaña contra el virus sincicial, la Universidad de Chile, a través de un trabajo interdisciplinario entre las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas y Medicina, ha puesto la mira en otros patógenos que impactan la red asistencial y la calidad de vida de los chilenos.

El objetivo es replicar el modelo de evidencia científica que permitió la adopción del Nirsevimab.

Leonardo Basso, sirector del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), destacó en Una Nueva Mañana que como universidad estatal, "nos debemos al Estado y trabajamos con el gobierno que esté a cargo (...) Nos ha gustado mucho lo que hacemos y estamos comenzando a trabajar con influenza y cómo lo podemos hacer mejor, o con otros virus como el rotavirus o el citomegalovirus".

Desafíos en influenza y citomegalovirus

Uno de los principales retos actuales es precisar el impacto real de la influenza, especialmente en adultos mayores. "Conocer exactamente cuál es la carga que la Influenza genera en la red asistencial es un poco complicado porque afecta mucho a las personas mayores que tienen muchas comorbilidades", explicó Basso.

Por otro lado, la investigación sobre el citomegalovirus (CMV) busca prevenir secuelas graves como la sordera total en infantes mediante testeos universales.

El académico subrayó la importancia del análisis financiero preventivo: "Un niño que es detectado y tratado una vez que sabemos que tiene citomegalovirus significa, aparte de la mejora en su calidad de vida, ahorrarse un implante coclear varios años más tarde. Le cambia la vida a las personas".

El futuro de la prevención: rotavirus

Respecto al Rotavirus, la aparición de vacunas más económicas abre una oportunidad para evaluar su inclusión en programas de inmunización masiva. El equipo de investigadores está determinando si la carga de esta enfermedad justifica una estrategia universal similar a la del Sincicial.

"La pregunta es si es igual de costo-efectivo como Nirsevimab el llevar adelante estrategias de inmunización universales", concluyó Basso.

Mortalidad cero por virus sincicial

El año 2024 marcó un antes y un después en la salud pública chilena. Por primera vez en la historia, el país registró cero muertes infantiles por Virus Respiratorio Sincicial (VRS), un logro atribuido a la implementación nacional, universal y gratuita del Nirsevimab.

Esta tecnología, un anticuerpo monoclonal, reemplazó el estrés anual de las "campañas de invierno" por una red asistencial descongestionada y cifras de impacto inéditas a nivel mundial.

Según explicó Leonardo Basso, el cambio fue radical. "El Virus Respiratorio Sincicial nos hacía una pequeña pandemia todos los años (...). Teníamos bien poco que hacer contra él hasta la aparición de una nueva tecnología, un anticuerpo monoclonal. El impacto fue tremendo: por primera vez en Chile en 2024 no murieron niñitos por VRS cuando antes morían 10 o 20 por año".

Un beneficio económico inmediato

A diferencia de la mayoría de las políticas de salud pública, cuyos beneficios financieros se ven a largo plazo, el Nirsevimab fue rentable en su primer año de aplicación. El ahorro total para la red asistencial y las familias superó con creces la inversión inicial.

"Se ahorraron 20.500 días de licencias médicas, 25.000 atenciones de urgencia, 60.000 días cama en camas básicas e intermedias y más de 25.000 días cama en camas críticas", ejemplificó.