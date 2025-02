Vapeadores deberán incorporar advertencia sobre su potencial adicción

La Contraloría General de la República (CGR) aprobó la nueva normativa de cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores, que deberán incorporar la advertencia de que son potencialmente adictivos.

El reglamento de la Ley 21.642 indica que este tipo de productos también deberán llevar advertencia en letras blancas y fondo negro que indique la venta exclusiva para mayores de 18 años.

"Es absolutamente necesario que tengamos esta ley que obligue a los vapeadores a indicar si contienen nicotina y que también generan adicción", dijo el diputado Eric Aedo (DC), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

Asimismo, aseveró que "los vapeadores no son inofensivos, son un negocio lucrativo que se basa en dañar la salud de las personas. Necesitamos una ley que regule esta situación y que no se vendan estos elementos como si fuesen inofensivos y que no generan grados de adicción, eso es falso".

"Es muy valioso que esta ley entre en vigencia"

En esa misma línea, desde la Comisión de Salud del Senado, el parlamentario Juan Luis Castro (PS), destacó que "es muy valioso que esta ley entre en vigencia" porque "por fin va haber un mecanismo de regulación a la venta de vapeadores, porque hoy es tierra de nadie, nadie sabe qué contiene, qué líquidos o sustancias".

"Soy partidario de que sea todo transparente y, claro, si lleva nicotina que lo diga y señale las dosis y los miligramos, que advierta la prevención de adición por su puesto. Tiene que estar todo debidamente informado al público", enfatizó.

La medida ha generado respaldos desde el ámbito científico, por lo que el médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Dávila, Felipe Rivera, precisó que "un 80% de los cigarrillos electrónicos o vapeadores que se venden tienen nicotina, la droga que produce la adicción".

"Si queremos tener menos adictos, tenemos que decirle a la gente qué es lo que puede pasar si aspira, fuma o usa cigarrillo electrónico. Es dañino: produce adicción, cáncer, fenómenos inflamatorios pulmonares y daño celular. Por eso es tremendamente importante esta ley", sostuvo.

Asimismo, cabe destacar que el Instituto de Salud Público se adhirió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que identificó graves daños entre quienes consumen estos productos, descubriendo que los cigarrillos electrónicos liberan sustancias tóxicas y cancerígenas, aumentando el riesgo de sufrir trastornos cardiacos y pulmonares".