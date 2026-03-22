Alcaldes del sur refuerzan apoyo a iniciativa Amuch contra amenazas a autoridades

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) presentó al Ejecutivo un proyecto de ley para endurecer las sanciones en contra de quienes amenacen a alcaldes, en especial cuando estas se relacionan con actividades vinculadas al crimen organizado.

La iniciativa busca establecer medidas más estrictas que protejan a las autoridades comunales ante el aumento de este tipo de hechos, que se han repetido en diversas comunas y han afectado a Miguel Concha (Peñalolén), Javiera Reyes (Lo Espejo) y Karina Delfino (Quinta Normal).

La propuesta fue bien recibida entre los alcaldes, como Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt), que aseveró que "estas situaciones afectan la seguridad personal de quienes reciben las amenazas; no solo alcaldes, sino que también otras autoridades como concejales y directores de Seguridad Pública, que han sido objeto de estos amedrentamientos y además ponen en riesgo la gobernabilidad local y la tranquilidad de nuestros vecinos".

"Un endurecimiento en las sanciones enviaría un mensaje claro de que el delito y la intimidación no serán tolerados. En lo personal, también he recibido este tipo de ataques a raíz de las acciones que hemos tomado en contra del comercio ilegal en nuestra comuna", afirmó.

Por su parte, Pablo Urrutia (Quilaco) afirmó que "la violencia y las amenazas son obstáculos que enfrentamos diariamente en el trabajo comunal. Esta iniciativa representa un avance significativo para proteger a quienes asumimos la responsabilidad de liderar nuestras comunas".

En igual sentido, José Miguel Muñoz (Mulchén) enfatizó que "fortalecer la legislación en materia de protección a autoridades comunales es fundamental para mantener la integridad de nuestras gestiones frente a la amenaza que significa el crimen organizado, que busca socavar el Estado de derecho".

La Amuch espera que esta propuesta de ley sea considerada con urgencia dentro del debate legislativo en materia de seguridad.