Golpe en La Araucanía: Carabineros retiró más de 1.400 armas en 2025

Carabineros de la Novena Zona informó que durante el año 2025 se logró sacar de circulación un total de 1.453 armas en la Región de la Araucanía, marcando un hito en las políticas de seguridad de la zona.

El balance, entregado por el general Miguel Herrera, detalla que 908 de estos implementos fueron entregados de manera voluntaria por la ciudadanía, mientras que 545 corresponden a incautaciones directas en procedimientos policiales. Este último dato representa un incremento del 77% en la efectividad operativa de la institución respecto al periodo anterior, golpeando directamente la logística de diversos grupos delictuales.

"Las 545 armas que fueron incautadas están relacionadas a procedimientos por la comisión de delitos. Eso es un dato duro, y las 908 entregadas de forma voluntaria corresponden a la fiscalización activa", subrayó el jefe de zona.

Según la autoridad policial, el éxito de la recuperación voluntaria se debe al trabajo especializado de las patrullas del S11 y unidades extraordinarias encargadas de la fiscalización de la tenencia responsable.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, resaltó que la región superó ampliamente las metas legales de control. Mientras la ley establece un piso mínimo del 10% para la fiscalización de armas inscritas, La Araucanía "alcanzó casi un 18% de fiscalización, lo que permitió llevar adelante un proceso de recuperación de armas también muy importante", señaló.

Desde el punto de vista estratégico, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, vinculó estos resultados al Plan Regional contra el Crimen Organizado, el cual estableció el control de armamento y drogas como sus dos prioridades fundamentales.

"Se ha aumentado la fiscalización por parte de Carabineros un 43%, se ha aumentado la incautación de armas un 77%, y estos son solo datos de Carabineros. Por lo tanto, aquí hay un trabajo especializado y que golpea directamente al crimen organizado, al terrorismo y a la violencia", afirmó.

Finalmente, las autoridades regionales confirmaron que este plan de seguridad se mantendrá vigente y con mayor intensidad durante el presente año. El objetivo central es continuar reduciendo el acceso de la delincuencia a armamento ilegal y reforzar la sensación de seguridad en toda la región.