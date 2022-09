Paz Ciudadana: El homicidio es el delito que más ha aumentado en Chile

Ante las cifras del Gobierno que hablan de que, en lo que va del 2022, se han cometido más de 600 homicidios, el director ejecutivo de la fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, aseguró que este delito es el que más ha aumentado en el país.

"Hay que pensar que entre el año 2014 y el 2020, los homicidios subieron alrededor de un 70 por ciento, y es un crecimiento muy importante, y si bien seguimos siendo los mejores del curso si nos comparamos con Latinoamérica, es una comparación bien poco feliz, porque tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo", planteó en Lo que Queda del Día de Cooperativa.

En concreto, "Chile tiene niveles más altos de homicidios que todo Europa y que todo Oceanía también, entonces no es una vara de comparación que sea razonable", por tanto, "lo principal es la tendencia: han aumentado y han cambiado de tipología de delito, no son los mismos homicidios que teníamos antes (...) es el delito que más ha aumentado en Chile".

Respecto a cómo se caracterizan estos ilícitos, Johnson explicó que "antiguamente, hace siete u ocho años, la mayoría tenían imputado conocido, era más del 70 por ciento (...) en que uno sospechaba de manera cierta de la persona que lo había cometido, y esto era porque estaban relacionados con delitos de violencia de género, y también delitos de riñas en bares que se transformaban en homicidios con arma blanca".

"Hoy eso cambió radicalmente, y es al revés, o sea, solamente cuatro de cada diez homicidios tienen un imputado conocido, y todos los demás no lo tienen. Esto tiene relación con delitos que son premeditados, que son por un ajuste de cuentas o un sicariato, u otros delitos que escalan en violencia y se transforman en homicidio, por ejemplo, un robo con violencia, que es lo que hemos visto este fin de semana", detalló, haciendo alusión a las más recientes "encerronas".

Consultado sobre cómo revertir esta tendencia, el experto hizo hincapié en la necesidad de una mayor inteligencia policial, al tiempo que afirmó que "el aumento de penas lamentablemente no tiene un mayor impacto. Las experiencias comparadas muestran que no tienen efecto porque lo importante es la captura; o sea, si una persona ya apuesta a que no la van a pillar cuando cometa el delito, le da lo mismo que la pena sean 10, 15, 20 o 30 años".

"Además, estamos viendo bastante participación de jóvenes y adolescentes en estos delitos más violentos, y no es que hayan más jóvenes participando: hay menos jóvenes año a año (...) el número de jóvenes cometiendo y entrando al sistema de justicia es menor, pero cada uno de ellos está cometiendo más delitos y delitos más graves", precisó.