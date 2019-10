DC se queda sin respaldo en la oposición para interpelar a Chadwick

Los jefes de bancada y representantes de los partidos de oposición comenzaron a fijar posturas por la interpelación anunciada por la Democracia Cristiana al ministro del Interior Andrés Chadwick por las altas cifras de delincuencia.

El diputado Miguel Crispi (RD) confirmó que ninguno de los parlamentarios de su bancada va a firmar esta acción.

En la misma línea se manifestó Ricardo Celis, jefe de bancada del PPD, quien señaló que sostuvo conversaciones con representantes de otras bancadas de la oposición, que tampoco respaldarán.

Mientras, el Partido Socialista también se planteó en contra de la interpelación, por lo que la Falange quedó aislada en esta iniciativa.

Los partidos de la oposición consideran esta acción como una jugada política de la Democracia Cristiana para "controlar daños", ya que en la víspera la Falange votó a favor del control de identidad preventivo desde los 16 años, algo que el resto de la oposición rechazó.

En tanto, el diputado de la DC, Matías Walker, dijo que quienes no estén de acuerdo con hacer preguntas al ministro Chdwick sobre los malos resultados en el combate a la delincuencia tendrán que responder, no ante la DC, si no que ante el país.