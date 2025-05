"Esto es como Temucuicui": El tenso momento que vivió el senador Ossandón en su visita al Barrio Meiggs

Un tenso momento vivió el viernes el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), cuando ingresó a una galería durante la visita que realizó al Barrio Meiggs.

Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, relató a El Diario de Cooperativa, que el conflicto partió cuando un grupo de guardias se acercó al senador y a la prensa para prohibir que se grabara al interior del lugar, lo que llevó a Ossandón a retirarse de la galería.

Allí, Ossandón manifestó que "esto es como Temucuicui, aquí es una zona que no entra nadie, que no se aplica la ley" y remarcó que "este no es un problema municipal, este es el primer gran desafío del ministro Cordero. Aquí no se necesitan nuevas leyes, lo que se necesita es aplicar las que ya existen".

"No puede ser que a los que cumplen la ley se les aplique una norma, y a los que no la cumplen, se les deje operar un tremendo negocio, sin pagar impuestos, sin control alguno", planteó.

"Una trifulca no menor"

Numi contó a Cooperativa que "cuando estábamos avanzando, el senador conversó con unas personas y luego casi al final de ya del recorrido saliendo la calle Bascuñán, un periodista que estaba en vivo para un canal de televisión le hace un par de preguntas a al senador, quien por supuesto las responde".

"En ese momento llegan unos guardias del centro comercial muy alterados y comienzan a tratar de agredir al senador, quien se comportó muy bien, manejó muy bien la situación y, para no empeorar la situación, luego de responder y debido a los gritos que se estaban generando ahí -la trifulca que no fue menor-, él decidió junto con todos los que estábamos ahí continuar con el recorrido hacia la Plaza Argentina", precisó.

Numi remarcó que "esto grafica de cuerpo completo la situación que estamos experimentando a diario en el barrio Meiggs".