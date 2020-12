Fiscalía: En el último año aumentaron los homicidios, en su mayoría por ajustes de cuentas

El Ministerio Público reveló que este año hubo un aumento de un 80 por ciento en los homicidios en comparación al 2019 y en el 70 por ciento de estos casos fue por ajustes de cuentas.

Esta semana se registraron dos balaceras en menos de 24 horas en la comuna de Maipú (en la Plaza Mayor y en el Parque Tres Poniente), que dejaron dos personas fallecidas, los que se presumen fueron por ajustes de cuentas entre dos bandas de narcotraficantes, además de otros tiroteos en Lampa, Cerrillos y Lo Espejo.

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, detalló que "este año hemos visto un aumento en la violencia en la comisión de los delitos con uso de arma de fuego en la zona sur de Santiago, tanto en los homicidios frustrados y consumados como también en los robos".

"En nuestra zona está asociado directamente al tráfico de drogas tanto a un nivel barrial como de grandes organizaciones criminales que operan, tanto es así que en el 2020 hemos tenido un aumento de un 80 por ciento en los homicidios en relación al 2019, en un 70 por ciento de estos casos se ha podido determinar que se asocian a ajustes de cuentas", indicó.

En la misma línea, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte aseguran que el uso de armas de fuego se emplean en la comisión de delitos como encerronas o robos a camiones repartidores.

La fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo, Tania Sironvalle, explicó que hay armas de fábrica, algunas legalmente inscritas, que "han derivado hacia el mercado ilícito", pero también hay armas modificadas que usan una munición convencional, las que son utilizadas en el centro histórico.

"Existe una mayor dispersión territorial, pero en comunas periféricas existe una realidad que nos preocupa aún más", agregó.

DELGADO: ME PREOCUPAN LAS ARMAS NO INSCRITAS

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que "para muchos no es novedad que lamentablemente hay un aumento del uso de armas y a mí en lo personal me preocupan las armas no inscritas, las armas hechizas".

"No tiene la competencia para usarlas o que le da un mal uso a esas armas, me estoy refiriendo -por ejemplo- a armas que ingresan a Chile como juguetes o maquetas y son modificadas dentro del territorio nacional", dijo.