Harboe: El Gobierno tiene que terminar esta tendencia de andar anunciando lo que va a hacer

El senador del PPD Felipe Harboe, subsecretario de Carabineros en el Gobierno de Ricardo Lagos, llamó a La Moneda a "terminar esta tendencia de andar anunciando lo que va a hacer y hacer bien las cosas" al comentar las medidas adoptadas por el Ejecutivo que buscan restablecer el orden público y la seguridad.

Según lo planteado por el parlamentario en Cooperativa, las medidas anunciadas este miércoles por Sebastián Piñera "no van a cambiar la aguja de lo que estamos viviendo. (...) El Presidente cuenta con un conjunto de herramientas que podría utilizar perfectamente para mejorar la eficacia en materia de seguridad. Lo que hemos visto estos días es francamente preocupante".

El también ex subsecretario del Interior explicó que entre esas herramientas está "utilizar de mucho mejor manera las prácticas y procedimientos de Carabineros, no se trata solamente de que Carabineros vaya a contener y se enfrasque en una lucha de ida y vuelta entre piedras y lacrimógenas permanentemente, sino lo que corresponde es que haya tácticas policiales destinadas a detener particularmente a los violentistas".

Para Harboe, presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, Carabineros debe "distinguir entre lo que es una manifestación masiva y lo que son hechos de vandalismo. No se pueden usar las mismas tácticas para dos cosas: son públicos distintos, son peligrosidades completamente distintas".

El senador planteó en conversació con Lo Que Queda del Día que "hay errores de procedimiento, pero también hay que entender que Carabineros se siente completamente acorralado después de los informes de Derechos Humanos, pero lo que uno tiene que pensar siempre es que la seguridad y los derechos humanos son plenamente compatibles cuando las cosas se hacen bien".

"Yo no tengo potestades para poder manejar el orden público y la seguridad. Si yo estuviera en el Ministerio del Interior, probablemente, habría tomado otras decisiones, no puedo decirlas públicamente. Las más eficaces son las que se adoptan, no las que se anuncian", resaltó Harboe.

"El Gobierno tiene que terminar esta tendencia de andar anunciando lo que va a hacer y hacer bien las cosas. La gente quiere resultados positivos y no más reuniones", concluyó.