Ministra Steinert: Tengo una misión ambiciosa de recuperar el Estado de Derecho

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó los principales objetivos de lo que será su gestión acorde a lo que le ha pedido el Presidente José Antonio Kast.

En conversación con El Mercurio, la exfiscal detalló que el Mandatario solicitó que "seamos capaces de dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía dentro de su período presidencial. Y eso tiene que ver con marcar la presencia del Estado en todo el país".

"Que las personas puedan caminar seguras, que los niños puedan volver a sus casas, y que me esfuerce en eso, en coordinación con todos los actores que están convocados ahí", agregó.

En esa línea, confesó que "tengo una misión ambiciosa: recuperar el Estado de Derecho".

"El trabajo coordinado es trascendental", aseguró la ministra Steinert. (FOTO: ATON)

Por otro lado, la secretaria de Estado descartó sentir presión de que su ministerio depende -de alguna forma- el devenir del Gobierno, sin embargo, reconoció que "siento el peso de ello, de responder y estar a la altura de lo que espera la ciudadanía".

"Ahora, con los pies en la tierra, el delito es difícil que no exista. Siempre va a estar. Yo sería ilusa si digo que llegué yo y esto se va a acabar. No, tenemos un camino duro que recorrer, pero sí tenemos que volver a lo que en algún minuto fue Chile, a vivir con mayor tranquilidad", sostuvo.

"El trabajo coordinado es trascendental", aseguró la ministra

De esa forma, destacó diversos operativos realizados entre la Policía de Investigaciones y Carabineros que han dado con personas con orden de detención pendiente.

"Mi idea es también que en el próximo tiempo se sume a este desafío la Policía Marítima. El trabajo coordinado es trascendental, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también para el cruce de información", afirmó.

"La presencia policial es algo clave para que las personas vean que estamos trabajando por ellas, que estamos sacando personas de circulación con orden de detención pendiente. Eso trae como consecuencia también decomiso de drogas, armas, vehículos robados, con encargo por robo", aseveró.