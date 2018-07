Piñera quiere combatir mediante ley las "conductas antisociales"

El Presidente Sebastián Piñera adelantó detalles de un proyecto de ley que presentará esta semana el Gobierno al Congreso, en miras al combate y sanción de "las conductas antisociales".

Piñera se refirió al tema al ser consultado, en un punto de prensa, sobre otro proyecto anunciado por diputados de la UDI, que busca impedir el acceso a la gratuidad a estudiantes que hayan sido "autores de destrozos y otros desmanes a la propiedad y material educativo de los establecimientos educacionales tomados, como forma de protesta, reclamo u otra motivación a las autoridades".

"Compartimos absolutamente el fondo del proyecto que ha planteado la UDI. De hecho, esta semana vamos a presentar un proyecto de ley que se suma a la Ley Antiportonazos, que se suma a la nueva Ley Penal Juvenil y que es una ley para combatir las conductas antisociales", señaló Piñera.

"Dentro de esas conductas antisociales –que van a ser penadas en forma más severa por este proyecto de ley- está el destruir la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento de los colegios", explicó el Mandatario.

"No es posible que una minoría de jóvenes violentistas se sienta con el derecho de destruir los colegios, el equipamiento, y perjudicar a todos sus compañeros de clase. Eso no es una conducta permitida, y no la vamos a dejar en la impunidad. Por eso esta semana, dentro de la ley que combate las conductas antisociales, se va a establecer como una conducta antisocial -que merece un castigo severo- el destruir su propio establecimiento educacional. Esto no va a seguir más en la impunidad, como a estado hasta el día de hoy", subrayó Piñera.

"Cuidar el entorno"

Sobre esto mismo la ministra vocera, Cecilia Pérez, dijo más temprano que el Ejecutivo estaba "terminando de evaluar para presentar prontamente -esperamos esta semana- un proyecto de ley que aborde distintas conductas antisociales".

"Creemos que un Chile que crece en el respeto es un mejor país, creemos que cada uno de los ciudadanos de nuestro país debe tener derechos, pero también responsabilidades, y dentro de esas responsabilidades están cuidar el entorno, tener conductas republicanas y no atentar contra aquella propiedad e identidad nacional que, finalmente, implica pasar a llevar el derecho de otros habitantes de nuestro país", indicó Pérez.

Combate "sin tregua" contra la delincuencia

El Presidente Piñera celebró también durante esta jornada -citando los resultados de la última encuesta semanal de Cadem- "el aumento significativo de la valoración que hace la ciudadanía de la forma en que nuestro Gobierno está combatiendo la delincuencia".

"Estamos combatiendo la delincuencia con una voluntad total, sin tregua, sin pausa, sin ninguna contemplación, sin ninguna debilidad ni ambigüedad, y espero que este combate frontal decidido contra la delincuencia, produzca los frutos, que es devolverles a nuestros compatriotas su derecho a vivir, junto a sus familias, con mayor paz y tranquilidad (...) Ésa es la primera prioridad de nuestro Gobierno", aseguró.