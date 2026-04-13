GORE de Región Metropolitana destinará $250 millones para pistolas taser para Carabineros

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que destinará $250.000.000 en Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT), conocidos como pistolas taser -por una de las marcas que los comercializa- en Carabineros, con el objetivo de controlar el comercio ambulante.

Según La Tercera, la autorización para el uso de DEIT ya estaba lista desde mediados del año pasado, pero su implementación pasó por una serie de situaciones que impidió su utilización en algunos procedimientos. Actualmente, estas pistolas -que emiten una descarga eléctrica inmovilizante- pasaron todas las etapas administrativas y solo resta que las instituciones las adquieran mediante licitación.

Con ello, el Gobierno Regional presentará en Estación Central un plan piloto para destinar $250 millones para la compra de los dispositivos para Carabineros, con lo que se espera comprar al menos 60 pistolas taser. La iniciativa tiene un plazo para 10 meses para evaluar su funcionamiento y si se hace otra inversión.

"Venimos hace unos cinco años pidiendo públicamente que se dote a nuestras policías de estos DEIT, conocidos como las taser, porque hemos tenido muchísimos casos en Santiago y en Chile de, primero, agresiones absolutamente evitables a Carabineros, y segundo, de personas que han terminado muertas porque no había un instrumento disuasivo alternativo al arma de fuego", señaló Orrego.

Asimismo, afirmó que "nos parece insólito, por decir lo menos, que todavía no se puedan implementar en Chile. Se nos dieron mil excusas en el gobierno anterior relativas a faltas de las reglas de uso de la fuerza de Carabineros, porque faltaba un reglamento. Cuento corto, nunca se implementó".

El GORE de Santiago destacó que durante el periodo del gobernador Orrego se han invertido más de $194 mil millones para seguridad, de los que 53 mil millones corresponden al apoyo a policías: La inversión para Carabineros alcanza los $15 mil millones -con la adquisición de vehículos, un helicóptero, más de mil equipos y la construcción de un polígono- y unos $35 mil millones para la Policía de Investigaciones.

Control de comercio ambulante

Las pistolas serán utilizadas en distintos procedimientos dependiendo del grado de agresión que represente para Carabineros en un caso puntual. En un principio, se pensó solo para casos de violencia intrafamiliar, pero fue descartado por la institución y el gobierno.

De acuerdo al protocolo de la institución, el arma se debe usar en un "Nivel 4: Agresión Activa", cuando "el controlado intenta agredir al carabinero para resistir el control o evadirlo".

Por su parte, Orrego enfatizó que los dispositivos pueden ser utilizados en el control al comercio ambulante: "Los mayores casos de agresiones que hemos tenido en Carabineros en el último tiempo son precisamente en situaciones de despeje del comercio ambulante donde los comerciantes ilegales terminan agrediendo o intentando agredir a Carabineros".

Igualmente, el protocolo prohíbe que el disparo vaya "dirigido a los ojos, genitales u otras zonas vitales", además de que se active un contacto directo con la persona o que se haga más de una descarga contra un mismo sujeto.

Los DEIT emiten pulsos eléctricos de alto voltaje, con una intensidad de 1 a 3 miliamperios, equivalente a la corriente que emite una cerca eléctrica para ganado. Su efecto tiene una duración limitada, aproximadamente cinco segundos.

"Lo interesante es que la experiencia internacional nos dice que estos dispositivos no solamente protegen la vida del personal policial, teniendo rangos de entre un 40 y un 50 por ciento de disminución de las agresiones físicas, sino que además disminuye el uso de la fuerza, en este caso ya sea un arma de fuego u otra, y disminuye casi un 70% las quejas por uso excesivo de la fuerza, porque estos dispositivos, una vez que se le muestran al agresor, o al potencial agresor, actúan como disuasivo", precisó Orrego.