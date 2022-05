Leitao apoya acuerdo nacional en seguridad, pero exige: "No más diagnósticos"

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), aseguró este viernes en Cooperativa que "es una buena idea" el planteamiento que hizo el Presidente Gabriel Boric respeccto a un acuerdo nacional contra la violencia y por la seguridad, aunque advirtió que este trabajo debe partir de una premisa: "No más diagnósticos", sí a la acción.

"A mí me parece una muy buena idea (el acuerdo), no sólo porque lo diga el Presidente, sino porque hace un año yo escribí una columna a propósito de la violencia y dije justamente lo mismo: es necesario un acuerdo transversal", señaló a Lo Que Queda Del Día la jefa comunal, que apuntó que ésta es "una agenda que necesita del compromiso de la mayoría de los actores (políticos)".

"DEL EFECTISMO A LA EFECTIVIDAD"

Un acuerdo nacional desarrollará "políticas, medidas y programas en que no se va a ver su resultado en los cuatro años de gobierno de turno, ya sea los gobiernos municipales o los nacionales, ni tampoco en el período parlamentario... Para abordar los temas de delincuencia tenemos que pasar más del efectismo a la efectividad, y eso requiere de un acuerdo transversal", remarcó.

La máxima autoridad de Peñalolén también aseguró que el primer acuerdo transversal que se debe lograr es "sacar a flote todos los diagnósticos que ya están; muchos los hemos elaborado. Hay que decir: los documentos están, no más diagnósticos".

"Lo segundo es ponernos de acuerdo sobre las medidas de corto, mediano y largo plazo en las que nos vamos a medir en efectividad y no en efectismo, porque el acuerdo no tiene que ver con quién muestra más cosas o quién se saca la foto y después que no haya nada, sino que poner metas", puntualizó Leitao.

Esto "incluye poner de acuerdo al Parlamento para una agenda legislativa en la cual comprometan los votos de todas las bancadas o las mayoritarias, para lograr sacar adelante medidas locales".

"CADA DÍA PEOR"

Sobre los problemas que existen en la mayoría de las municipales en cuanto a delincuencia, la alcaldesa alertó la importancia de "darse cuenta de que venimos ocupando la misma fórmula hace harto tiempo y esa fórmula ha fallado durante este tiempo: estamos cada día peor y no cada día mejor, entonces ¿por qué no cambiamos la fórmula?".

"Lo que venimos proponiendo desde los municipios hace rato es que hay una fórmula mal ocupada en nuestro país hoy: se invierte el 90 por ciento en control y el 10 por ciento en prevención, la balanza está absolutamente desajustada", aseguró la líder comunal en Cooperativa.

"Los niños están entrando a la carrera delictual a los 10 y 12 años, y si no intervenimos eso hoy, son delincuentes avezados a los 25 años y están perteneciendo a las bandas y están incorporándose en el narcotráfico", alertó.

REDESTINACIÓN DE CARABINEROS

Por otra parte, Leitao cuestionó el plan de reforzamiento de dotación de Carabineros anunciado por el Gobierno, dado que, a su criterio, esta medida "es tan focalizada" que al ser pocos los beneficiados (17 municipios) "somos (cerca de) 330 alcaldes enojados, y eso tiene que ver con focalizar una política que puede ser efectiva".

"Lo que pido es transparencia de cómo se eligieron las comunas; es decir, los indicadores" que usaron las autoridades, afirmó la alcaldesa, que señaló que la información que recibió le hace pensar que su comuna sí debió estar entre las beneficiadas: "A mí lo que se me dijo es que hay indicadores que tienen que ver con las cifras de delincuencia, denuncias al 133, respuesta de Carabineros, detonación de fuegos artificiales".

"Con esos indicadores que me dan a mí, yo dije: 'Deberíamos (Peñalolén) estar al menos en el ranking de los primeros cinco, porque en este tiempo, no sé si estamos en el peor momento, pero de que han subido las cifras han subido", comentó.

La militante falangista puntualizó que el aumento de la delincuencia en las comunas del país se debe, entre otras cosas, a que "venimos de una pandemia donde las cifras se invisibilizan porque estábamos en cuarentena, y porque los delitos bajaron de manera significativa en algunos ámbitos, por lo tanto hoy estamos volviendo a la normalidad".

Esta normalidad, sin embargo, ahora "es distinta", dado que cuenta "con mayor violencia, mayor uso de armas, y probablemente la misma pandemia contribuyó a otro tipo de preparación para los delincuentes", concluyó.