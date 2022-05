Subsecretario de Prevención del Delito pide un "pacto país" para abordar la violencia: "No hay otra forma"

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, abogó por un "pacto país" para hacer frente al aumento de hechos de violencia a lo largo del país que incluya al mundo privado, al Estado y también a los municipios.

Vergara, en conversación con Meganoticias, manifestó que "quien crea que los problemas de seguridad en Chile se van a solucionar con más o menos policías, déjame decirte que está equivocado. No podemos pensar que todo esto se soluciona con más Carabineros o más Policías de Investigaciones" debido a que "el fenómeno es mucho más complejo".

Por ello, añadió la autoridad, la solución es "un pacto país, ese es el camino, no hay otra forma".

El subsecretario indicó que "el momento país que vivimos obliga a que tengamos una articulación público privada" y explicó, por ejemplo, que "no me parece correcto que cuando existe un mal trabajo en seguridad privada para organizar un evento masivo como un partido de fútbol, como un concierto, se tengan que disponer cientos de carabineros que no se crean en ese momento, sino que salen de los territorios que están sufriendo. Entonces para que podamos avanzar necesitamos un pacto país, un pacto público privado, un pacto con nuestros municipios".

En esa línea, agregó, "hemos tomado la decisión, por ejemplo, de terminar con la concursabilidad. Hasta hace poco los municipios concursaban por los recursos para la seguridad, eso nunca más va a ser así. Tenemos que asignarles recursos directos para equiparar la cancha. Hay municipios que ni siquiera tienen direcciones de seguridad".

"Tenemos policías que están cumpliendo funciones que perfectamente podrían cumplir personas del mundo civil o incluso en cierta parte los municipios. Necesitamos sacar más carabineros a la calle, eso no se soluciona solamente así, pero es un elemento".

Asimismo destacó que "vamos a avanzar en un un Ministerio de Seguridad que está en discusión, hay un tiempo de ingreso de indicaciones. Necesitamos una institucionalidad dedicada 100 por ciento a la seguridad, una institucionalidad profesional, que ejerza su rol civil sobre las policías, pero que también fiscalice al mundo privado".