Unicef: Control preventivo a menores es un retroceso en los derechos de la niñez

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Chile reaccionó con duros reparos al avance del proyecto del Gobierno que amplía el control preventivo de identidad para menores de edad.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la indicación de parlamentarios DC que permite la medida desde los 16 años y no desde los 14 planteados inicialmente por el Ejecutivo. Este "acuerdo" generó molestia en RN, donde incluso su timonel, el diputado Mario Desbordes, se negó a votar. El texto, no obstante, aún debe sortear el avance de varios otros artículos antes de llegar a Sala.

En este marco, Unicef manifestó que "lamenta y considera un retroceso en los derechos de la niñez la aprobación" de este punto, que forma parte del proyecto que busca "fortalecer el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo".

"Contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", aseguró.

"La medida aprobada constituye un retroceso en los derechos de la niñez que no se condice con los avances que ha realizado el país en este ámbito", reiteró, apuntando que "a 29 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por parte del Estado de Chile, el país debería promover en su legislación y políticas públicas los principios y derechos contenidos en la Convención".

Asimismo, sostuvo que "la evidencia disponible demuestra que esta medida no ha logrado ser una herramienta eficaz en la prevención de la delincuencia", y que incluso este tipo de iniciativas "no está vigente en casi ningún país de la forma en que se busca incorporar en la legislación nacional". Según un informe enviado por el organismo a la Comisión de Seguridad, "el 'control preventivo sin causa' no existe en otras legislaciones".

Defensora de la Niñez "luchará" para evitar que prospere

En la misma línea se manifestó la Defensoría de la Niñez, cuya titular, Patricia Muñoz, anticipó que "seguiremos firmemente luchando por que esta medida no prospere, se rechace en la Sala".

Aquello para que "no retrocedamos de manera manifiesta en el resguardo efectivo de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, y en su reconocimiento como sujetos de derecho y en el deber que el Estado tiene de protegerlos".

En tanto, durante la sesión de la comisión, la diputada Andrea Parra (PPD) presentó reserva de constitucionalidad por el proyecto y agregó que va en contra de la garantía de los menores de edad.