Recoleta pide más policías ante aumento de "incivilidades" en el barrio Bellavista

La Municipalidad de Recoleta compartió la preocupación de vecinos por el "incremento de incivilidades en el barrio Bellavista" y llamó al Gobierno a disponer de más recursos policiales para la comuna, en particular la dotación de Carabineros.

"Nos sumamos a las demandas vecinales de mayor seguridad en el barrio y exigimos la intervención directa e inmediata del Ministerio del Interior, ya que no contamos ni con recursos ni atribuciones para perseguir el delito, pues la ley otorga dicha función de manera exclusiva al Ministerio Público y a las policías", detalló un comunicado.

Para la alcaldía que lidera Daniel Jadue (PC), "el Gobierno ha aplicado una estrategia poco efectiva en materia de delincuencia, sin ningún resultado en nuestros barrios. El narcotráfico sigue presente, al igual que otras formas de delitos, dejando claro que es sumamente necesario intervenir con urgencia y frenar los delitos de mayor connotación social".

"Queremos que nuestras vecinas y vecinos vivan tranquilos. Desde la municipalidad hemos empujado cambios profundos en materia de seguridad, impulsando una perspectiva de convivencia y seguridad comunitaria (...) también hemos implementado mesas barriales de seguridad, trabajo comunitario y la articulación de los controles informales a las rondas preventivas policiales, las ferias de seguridad, las denuncias penales por la ocurrencia de ilícitos y conversatorios", agregó la comuna.

No obstante, Recoleta subrayó que "todo lo anterior no es suficiente y exigimos que el Gobierno atienda nuestras reiteradas solicitudes al Ministro del Interior, donde pedimos el aumento de dotación de Carabineros y el cambio de categoría comunal C a A, lo cual permitiría acceder a más recursos humanos y materiales para las policías que operen en el territorio comunal y con esto enfrentar con mayor eficiencia y eficacia la delincuencia".