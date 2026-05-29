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Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Una nueva "Ronda impacto" se realiza esta noche a lo largo de todo el país

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Más de 6.000 funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones están participando esta noche de viernes en una nueva "Ronda impacto", masivo operativo de fiscalización y control que se desarrolla de manera simultánea en las 16 regiones del país.

En la Metropolitana, el servicio se concentra en puntos del centro de Santiago como el eje Alameda, el puente Cal y Canto y la Plaza de Armas.

El operativo fue anunciado desde el Palacio de La Moneda por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y se espera que dentro de las próximas horas las autoridades informen los resultados concretos de la intervención.

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