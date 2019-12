Experto: Hay que reconfigurar las ciudades pensando en la escasez hídrica

Se deben "reconfigurar" las ciudades del país poniendo el foco en la escasez hídrica que vive actualmente Chile, en el marco de la peor sequía de su historia. Eso planteó en conversación con Lo Queda Queda del Día el experto Álex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo.

El investigador expuso que, en parte de las medidas para enfrentar la situación, "lo primero es tratar de configurar las ciudades en términos de recuperar aguas y hacer sistemas un poco más eficientes".

Aquello considerando que "las casas de gran parte de los chilenos es una misma cañería, no pueden recuperar aguas grises o cafés, que lo hacen las compañías; no tenemos sistemas para hacer áreas verdes acordes al ecosistema que está cambiando, y además no ocupamos la flora nativa como lo hacen otras ciudades (del mundo), plantas menos intensivas".

En ese sentido, cuestionó que "Chile nunca ha tenido una política industrial en términos agroforestales o de agroindustria; que, es de sentido común, quizás restringir ciertos tipos de cultivos en zonas que no están acostumbradas climáticamente y necesitan una intensidad hídrica mucho mayor, como los paltos".

Sostuvo que "los climas van cambiando y las plantas se adaptan a ese clima, y todo ese mapa y geografía empiezan a cambiar", pero en nuestro país "muchos cultivos todavía se mantienen en lugares que hace 10 ó 20 años se daban en una productividad muy alta, y hoy día requieren el doble o triple de agua, porque esa agua ya no está y porque las exigencias de temperatura e hídricas ahora de ese clima, que hace 30 años era distinto al de hoy día, requiere mayor intensidad, y a eso no le echamos mano hace mucho rato".

Por ello, es necesario "reconfigurar y pensar las ciudades más allá que lo que es solamente una ciclovía, sino pensando un poco en estrechez hídrica, incluso recuperar (agua) de lluvias", aseguró el investigador del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería.

Además, respecto a las altas temperaturas que se registran actualmente en el país, apuntó que "es probable que este verano en promedio sea superior al año anterior y sea estadísticamente significativo respecto a veranos más atrás".

Eso porque "las temperaturas se han ido corriendo al alza" y "el ciclo hidrológico se ha alterado de forma tal que el patrón que conocíamos no lo tenemos".