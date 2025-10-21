Masivo corte de agua en Alto Hospicio y baja presión en Iquique: Se extenderá hasta la tarde del miércoles

Una emergencia está en pleno desarrollo en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, donde más de 80.000 personas se han visto afectadas por un masivo corte de agua potable.
La interrupción del suministro fue causada por una falla en la alimentadora de Canchones, una infraestructura clave que abastece tanto a Alto Hospicio como a la ciudad de Iquique.
La situación ha provocado un corte total para el 60% de la población de Alto Hospicio, mientras que en Iquique se han generado bajas de presión generalizadas. Las autoridades ya se encuentran coordinando las acciones para enfrentar la contingencia.
La directora regional de Senapred, Patricia Montenegro, explicó que la emergencia "afecta el abastecimiento de agua de Alto Hospicio y de Iquique. Con esta afectación, finalmente la empresa aplica una restricción de presión al 100% de los clientes de Iquique, lo que no significa que quedan con corte de agua, sino que más bien hay una disminución en la presión del abastecimiento de agua".
"También hay un corte de suministro al 60% de los clientes de Alto Hospicio por un tiempo aproximado de 18 horas. Ahora, lo último que acaban de informar es que alrededor de las 14:30 del día de mañana debiera estar restableciéndose el suministro", precisó.
Para mitigar el impacto en la población, la empresa sanitaria Aguas del Altiplano informó que ha dispuesto un total de 27 puntos de distribución de agua alternativa en distintos sectores de la comuna de Alto Hospicio.