De Gregorio por cuentas de la luz: No es llegar y subsidiar todo lo que sube de precio

Economistas hicieron ver este jueves en El Primer Café de Cooperativa la necesidad de mayor seriedad en el mundo político para enfrentar el alza que se espera para las cuentas de la luz, principalmente debido a la normativa que busca sincerar las tarifas, que estuvieron congeladas desde 2019.

La polémica medida, que comenzará a regir el próximo 1 de julio, ha provocado grandes dudas y críticas transversales de parlamentarios, que piden que se congelen nuevamente las tarifas y que se aumente el número de beneficiarios del subsidio para mitigar los efectos en la ciudadanía.

La controversia ha tenido como principal apuntado al ministro de Energía, Diego Pardow, quien es acusado de no haber entregado de manera oportuna la información sobre el real efecto que tendría el alza, que puede alcanzar en los próximos meses un incremento de hasta el 50% en las boletas.

Ante esta situación, ha tomado mayor imoprtancia la mesa técnica creada bajo el paraguas de la Ley de Estabilización, que busca iniciativas que permitan elevar los recursos destinados para los subsidios y así poder llegar también a una mayor cantidad de familias.

Desde el Ejecutivo se han mostrado reacios a elevar el aporte del fisco, el que para el beneficio actual considera solo 20 millones de dólares, de los 120 millones que se recaudan.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, relevó que "el ministro Pardow ha hecho un esfuerzo importante. Ha recibido una mochila, y es la mochila que ocurre muchas veces cuando en situaciones conflictivas uno pasa una medida -recordemos que estábamos en el estallido social y fuimos acumulando una tremenda deuda- y después uno tiene que sincerarlo".

"Es bien importante que tampoco lo mezclemos con la discusión tributaria; si no, enredamos", comentó el expresidente del Banco Central y extriministro de Economía, Minería y Energía.

El académico señaló que "el Gobierno tiene que tomar una decisión del diseño de un subsidio y, dado el diseño del subsidio, lo importante es cuánto va a asignar, en un mundo donde los recursos son muy escasos y donde hay mucha demanda. Eso es lo que los Gobiernos atienden y va a depender de su capacidad presupuestaria. Eso es lo que se tendría que hacer; por lo tanto, no hay mucho más que agregar".

También remarcó que "no es llegar y subsidiar todo lo que sube de precio y hay que tener mucho cuidado en esto. Hay muchas familias que van a ser afectadas y estamos pagando el costo de habernos retrasado con esta deuda. Como dijo el Presidente, lo que no se paga a tiempo sale más caro y me parece bien, una buena enseñanza que deberíamos usarla en este caso".

"Es el Gobierno el que tiene que decidir, de acuerdo a su presupuesto, si tiene espacio o no tiene espacio y qué va a sacrificar y qué no va a sacrificar para poder hacer algo si así lo estima conveniente", insistió.

Consultado por posibles alternativas para evitar las alzas, respondió: "¿Cómo cuáles? O sea, esta idea de decirle a la empresa 'demorese' es cobrarle un impuesto. Uno tiene que operar por las reglas. Aquí hay reglas y hay contratos, y la gente y los inversionistas, muchas veces fondos de pensiones, invierten basados en un contrato. A mí no me gusta pedir las cosas fuera de regla. Hay que saber cumplir las reglas, nada más, y, de acuerdo a esas reglas, el Estado tiene maneras de arreglárselas".

"CHUTEAR ES AGRAVAR EL PROBLEMA"

Coincidió con De Gregorio el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren: "Yo no creo que esto se tenga que estar posponiendo y tampoco creo que sea una buena idea desde la política pública y tampoco ayuda a la discusión tributaria imponer impuestos para resolver este problema. Lo que tenemos que lograr es un subsidio focalizado, acotado, para que no genere problemas en otros lados, y decidir de dónde van a provenir esos recursos".

El máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago reconoció que "es una situación muy difícil, pero creo que aquí hay que separar las decisiones técnicas de las preferencias políticas. Debemos tener precios de electricidad que reflejen el costo de proveer esa energía y también necesitamos dar los incentivos correctos para que se hagan las inversiones que se requieren para mantener la calidad del servicio, para la transición hacia una matriz energética más verde".

En ese sentido, le pidió al Congreso "más seriedad y que ellos mismos decidan. Ellos aprobaron esta ley -al parecer, ahora no les gusta lo que aprobaron-, entonces, okay, qué otros recursos están dispuestos a dejar de gastar para que vaya en apoyo a las cuentas de luz".

Pero advirtió que "seguir posponiendo esto es chutear el problema, pero hacerlo más grave. De hecho, estoy de acuerdo con lo que decía el Presidente: va a costar más caro".

"PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA"

Por su parte, el economista Manuel Marfán, exministro de Hacienda, opinó que en el mundo político "está contaminada esta discusión, creo yo, con la inminente elección que vamos a tener en las comunas. Sería altamente conveniente que la gente más seria del mundo político y de la actual oposición también apoyara el que se sinceren las tarifas de la electricidad, porque, si es solamente el Gobierno contra la opinión pública, obviamente que tenemos un problema".

A juicio del otrora consejero del Banco Central, se requiere "seguir adelante con un cuidado especial a las familias más vulnerables a través de un subsidio", pero avisó que "uno de los pecados capitales en política fiscal es tratar de generar más ingresos con un fin predeterminado: si vamos a hacer esto para financiar las tarifas más altas (...) Uno tiene que ver la canasta de gastos y de demandas que tiene el Estado y ver cómo se financia eso. Esa es la invitación que ha hecho reiteradamente el ministro Marcel, lo que inicialmente se llamó pacto fiscal y hoy día se llama pacto pro crecimiento".

"Uno no puede discutir ingresos adicionales del sector público a propósito del tema de tarifas subsidiadas. Las tarifas subsidiadas son un camino que, a la larga, termina siendo pan para hoy y hambre para mañana", explicó.

Y alertó: "Parte relevante de la crisis económica que ha tenido consecuencias políticas tan graves en Bolivia, como lo que no hemos enterado ahora, se debe precisamente hay que en ese país se han ido subsidiando las tarifas y después nunca hay un momento político adecuado para retirar esos subsidios y, por lo tanto, es una cuenta que empieza a hacerse sencillamente impagable en el largo plazo".

LOS SUBSIDIOS ELÉCTRICOS, "FÁCILES DE FOCALIZAR"

Finalmente, Jaime Ruiz-Tagle, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, comentó que "si uno saca la cuenta de cuánta plata podríamos estar gastando en esto, podríamos llegar casi a medio punto del PIB. O sea, es una cuestión muy grande si seguimos gastando ese subsidio; entonces, hay que corregirlo con urgencia".

El exdirector del Departamento de Economía de la U. de Chile y del Centro de Microdatos destacó que los subsidios eléctricos "son relativamente fáciles de focalizar, en el sentido de que tú puedes, por ejemplo, estimar cuánto necesita de energía un hogar de bajos ingresos para mantener su hogar funcionando con las cosas relativamente básicas, y tú puedes decir 'mira, voy a subsidiar los primeros X kilowatts y hasta ahí'. Así se hace con el agua potable, por ejemplo, y de ahí para adelante tú lo liberas. Entonces, tú tienes una focalización que es muy útil desde el punto de vista de la asignación de los recursos públicos y también es útil desde el punto de vista de la discusión política. Hay que ver cómo va a terminar esto y tú puedes pensar en un esquema similar para las pymes".

"Ahora, volviendo a la discusión original, acá claramente hubo un problema de los que tenemos permanentemente en política pública, de mirar el corto plazo y no mirar el largo plazo; o sea, de haber planificado mejor cómo íbamos a solucionar esto en el largo plazo más allá de apagar el incendio de 2020", criticó.

Este jueves se reunirá nuevamente la mesa técnica que tiene como objetivo buscar nuevas herramientas y recursos para elevar los beneficiados por los subsidios a la cuenta de la luz.