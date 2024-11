Diputado promete mano dura contra Enel: "A estos italianos les gusta sólo quedarse con las utilidades"

Una fuerte crítica desde varios sectores ha recibido el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, tras comparar las fallas de suministro eléctrico que afectaron al país en agosto pasado con lo que pasa en Estados Unidos, afirmando "en Florida se han quedado dos semanas sin luz y nadie se ha quejado".

"Eventos de este tipo no se pueden gestionar, eso es el tema. Se puede suavizar el efecto, se puede tratar de encontrar la forma para recuperar anticipadamente, pero ¿Qué nos hace pensar que si Estados Unidos no han logrado y no logran desde años gestionando este evento, aquí se puede gestionar?", fue parte del análisis que realizó el representante de Enel en un evento llamado Capital Market Day.

Quince días sin luz, incluso más en algunos casos, fue la situación que tuvieron que enfrentar miles de familias a inicios de agosto tras el temporal que arrasó con árboles y tendido eléctrico en varias comunas de la Región Metropolitana y otros puntos del país.

En la emergencia también fallecieron tres pacientes electrodependientes, hechos por lo que la Enel -una de las empresas responsables del suministro- enfrenta un proceso de caducidad de la concesión.

Debido a estos preocupantes antecedentes, sorprendieron de manera negativa las declaraciones de Turchiarelli, a quien autoridades le pidieron no realizar comparaciones con otros países.

"Si hablamos de comparaciones, no es necesario irse a otros países. En este mismo país, durante la emergencia de principios de agosto, la distribuidora CGE puso cuatro veces más personal de respuesta por número de clientes que la distribuidora Enel, y Saesa diez veces más", analizó el ministro de Energía, Diego Pardow.

En esta línea, aseguró que "estas decisiones tuvieron repercusiones en los tiempos de reposición, que fue cuatro veces mejor en el caso de CGE y diez veces en el caso de Saesa".

Cuestionamientos parlamentarios y del Sernac

El diputado Jaime Mulet (FRVS), quien preside la comisión investigadora de los cortes de luz en la Cámara Baja, acusó que las declaraciones del representante de Enel son "una falta de respeto", dado que "no es la misma situación y no es comparable" lo que ocurre en Chile con lo registrado en Estados Unidos.

"Enel Distribución en Chile hizo mal el trabajo. Creo que esa comparación que hace con Miami es reírse de los consumidores", puntualizó.

El parlamentario agregó que "nosotros vamos a ser exigentes. En la comisión investigadora vamos a investigar a fondo, está recién partiendo la tarea (...). Enel va a tener que pagar las consecuencias de sus malas acciones, de sus negligencias. No había mantenciones, no había cuadrillas, no hicieron bien la pega".

"A estos italianos les gusta solamente quedarse con las utilidades y no hacer bien la pega, pero Chile es un país serio", remarcó.

A los cuestionamientos se sumó el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, quien dijo que estas palabras "no solo son inoportunas, sino que tampoco aportan al avance de la negociación en una etapa tan crítica como la que estamos enfrentando".

Stefan Larenas, presidente de Odecu, planteó que "el CEO de Enel quiere apagar el fuego con bencina y nos compara con Florida, que son zonas de huracanes. Dudo que los consumidores norteamericanos no se hayan quejado a la compañía, pero en Chile nosotros tenemos una ley de concesiones que significa que Enel nos tiene que entregar la energía que se requiere para la vida y nosotros le pagamos la cuenta".

Hernán Calderón, de Conadecus, sostuvo que "aquí la falta de inversión y las faltas de cumplimiento por parte de esta empresa de mantenciones o respuestas oportunas no tienen que ver con huracanes sino que por simplemente incumplimientos que hace la empresa Enel".