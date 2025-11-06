Síguenos:
Tópicos: País | Servicios básicos | Electricidad

Más de 32.000 clientes sin luz en Santiago por sistema frontal

Autor: Redacción Cooperativa

Viento y lluvia causan estragos en comunas como La Reina, Las Condes, La Pintana y Puente Alto.

Más de 32.000 clientes sin luz en Santiago por sistema frontal
Bomberos se mantienen desplegados para atender emergencias.

El sistema frontal -que combina fuertes vientos y precipitaciones- ha provocado algunas afectaciones en la Región Metropolitana este jueves, dejando a más de 32.000 clientes sin suministro eléctrico.

Las interrupciones del servicio se han reportado en diversas comunas, siendo La Reina y Las Condes las más impactadas, aunque sectores del sur de la capital como La Pintana y Puente Alto también han experimentado cortes de energía desde tempranas horas.

Además de los problemas eléctricos, las lluvias han causado anegamientos en algunas arterias viales. Un ejemplo es la Avenida La Florida, en dirección al norte, a la altura de Walker Martínez. Ante esta situación, Transporteinforma ha emitido un llamado a los conductores para que busquen vías alternativas y extremen las precauciones.

Las autoridades y equipos de emergencia se encuentran en alerta y trabajando para mitigar los efectos del temporal.

