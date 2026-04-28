Municipios acusan sobreprecios de hasta 34% en licitación de gas y recurren a la FNE

Una licitación conjunta impulsada por las municipalidades de La Florida, Macul, Renca, Rancagua y Coltauco para adquirir 500 mil cilindros de gas fue declarada desierta, luego de que las ofertas presentadas hasta un 34% sobre la referencia establecida por el Estado.

La iniciativa buscaba enfrentar el alza en el costo de la vida mediante la compra masiva de vales de gas para beneficiar a vecinos. Sin embargo, las propuestas de las empresas Gasco y Abastible fueron consideradas desfavorables, lo que llevó a los municipios a descartar el proceso y remitir los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, detalló que "en el caso de Gasco, el valor ofrecido es superior en mil pesos respecto del convenio marco (...) y en el caso de Abastible, ese valor supera prácticamente los cinco mil pesos. Estamos hablando de un incremento porcentual sobre 34% respecto del valor de referencia".

La autoridad cuestionó además que no existieran descuentos por volumen: "Bastante llamativo que el valor que se haya ofrecido ahí sea por sobre el valor de referencia, en circunstancias que, de acuerdo a las reglas lógicas más elementales, a mayor volumen de compra lo razonable hubiera sido poder llegar a valores inferiores a los que hoy día se encuentran publicados".

Desde el ámbito académico, el especialista en finanzas de la Universidad de Santiago, Víctor Silva, advirtió que este tipo de comportamientos debe ser observado. "Una compra por volumen debería generar descuentos en los precios porque lo que se está haciendo es garantizar una producción futura para un proveedor. Más aún si se están uniendo varias municipalidades, eso hace que el volumen de compra sea mucho mayor", explicó.

"Debe ser foco de observación el hecho de que los precios estén por sobre el convenio marco. De manera conjunta, casi todos los oferentes tienden a subir sus valores; por lo tanto, ahí hay un traspaso de información que es importante observar. Por lo tanto, es relevante de que sea la Fiscalía Nacional Económica quien pueda observar estos antecedentes con mayor detalle", sostuvo el académico.

Licitaciones independientes

Pese al fracaso del proceso conjunto, las municipalidades involucradas confirmaron que avanzarán en licitaciones independientes para asegurar el acceso al gas para sus comunidades.

"Vamos a sumar un 55% a lo que entregamos el año pasado, a través de la Dideco, a las familias más vulnerables, que es el mismo método que hemos tenido todos los años: se les hace un chequeo y se le entregan los vales a fines de mayo", explicó el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza.

A su vez, el jefe comunal (s) de Renca, Julián Gallardo, señaló que en esa localidad "tenemos el programa Renca Te Abriga, que entrega un vale de gas para el 100% de los hogares con presencia de personas mayores, y la entrega de vales está asegurada".

La iniciativa es independiente del subsidio estatal comprometido por el Gobierno, el cual estará dirigido a los hogares más vulnerables y se entregará mediante transferencias directas a los beneficiarios, sin intermediación de los municipios.