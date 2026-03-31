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Tópicos: País | Servicios básicos | Gas

Municipios alistan entrega de vales ante eventual alza del gas licuado

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Abastible proyecta que una subida "acotada", cercana al 10%, se aplicará al precio de los cilindros a partir de este 2 de abril.

En ese marco, alcaldes de La Florida, Renca, Macul, Paine, Coltauco y Rancagua acordaron distribuir 500 mil vales desde mayo.

Municipios alistan entrega de vales ante eventual alza del gas licuado
 Municipalidad de La Florida (X)

La medida priorizará a aquellos vecinos que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población.

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Para amortiguar el impacto de un alza cercana al 10% que se aplicará al precio del gas licuado desde el 2 de abril, los municipios de La Florida, Renca, Macul, Paine, Coltauco y Rancagua firmaron un convenio con el fin de distribuir 500 mil vales de descuento entre sus vecinos.

La empresa Abastible anunció la subida "acotada" este martes, que se explica -según su comunicado- por el "incremento de los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas".

A la vez, la compañía recuerda que "Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde Estados Unidos", y apunta a que el escenario global marcado por la guerra y restricciones en puertos norteamericanos "introduce un nivel de incertidumbre que podría derivar en contingencias".

Es en este marco que los alcaldes adelantaron la medida de mitigación en esta misma jornada, la cual consiste en compras a gran escala, y se encuentra en etapa de licitación hasta el 24 de abril.

Terminado ese proceso, las autoridades locales esperan dar inicio a la entrega de los vales en mayo próximo, priorizando a quienes pertenezcan al 40% más vulnerable, en base a los datos del Registro Social de Hogares.

Dado que las personas "se ven profundamente afectadas" por esta y otras subidas de precios, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, apuntó que "la ley ha permitido operar a través de mecanismos que van a significar una ventaja para los municipios, pero principalmente para los vecinos".

"Las familias necesitan acciones concretas y respuestas, y parte de ello es justamente llegar con estos cilindros de gas, que por lo menos en Coltauco, serán a costo cero", complementó el jefe de esa comuna, Félix Sánchez.

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