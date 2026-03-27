Contraloría detecta fallas en sistema de cédulas: Recién nacidos figuraban con profesiones

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó diversas fallas en el funcionamiento del sistema de emisión de cédulas de identidad del Registro Civil, tras la implementación del Nuevo Sistema de Identificación (NSI) en noviembre de 2024.

El informe da cuenta de problemas operativos desde las primeras semanas, con errores en documentos como abreviaciones incorrectas, cédulas sin activar y registros inconsistentes.

Incluso, se registraron casos de recién nacidos con profesiones asignadas y adultos con datos laborales erróneos.

A esto se sumaron demoras en la entrega, ya que entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se registraron más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales un 17% fue entregado fuera de plazo, con retrasos de hasta 89 días hábiles.

La Contraloría también advirtió debilidades en los controles internos y en la supervisión del sistema, junto con problemas en los pagos electrónicos debido a la falta de integración con Transbank, lo que dejó inoperativos dispositivos en múltiples oficinas y obligó a implementar medidas de contingencia con costos adicionales.

Además, se constató el pago por servicios no ejecutados vinculados a más de 400 estaciones de trabajo no habilitadas, lo que significó un gasto de más de $2.400 millones.

En paralelo, el organismo fiscalizador estableció que la empresa encargada del sistema incumplió el contrato, por lo que instruyó al Registro Civil iniciar el cobro de multas que superan los $3.300 millones. Asimismo, anunció la apertura de un sumario para determinar responsabilidades por las irregularidades detectadas.