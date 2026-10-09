Región de O'Higgins: detectan entrega irregular de cédulas a extranjeros

La Contraloría General de la República detectó "diversas irregularidades en la tramitación de cédulas de identidad a extranjeros" en la dirección regional de O'Higgins del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El ente fiscalizador detalló que "el examen se centró en los trámites realizados entre noviembre 2021 y diciembre 2022 por la oficina de Nancagua y algunos períodos posteriores".

"La investigación se desarrolló en el contexto de antecedentes judiciales vinculados a una presunta red dedicada a la obtención fraudulenta de documentos de identificación para extranjeros y contempló el estudio de 50 de los 136 documentos entregados a extranjeros en dicha sede del SRCel", agregó la CGR.

El "principal hallazgo" fue que "la entonces oficial civil adjunto de la oficina de Nancagua tramitó y otorgó cédulas de identidad, aun cuando la documentación adjunta en las solicitudes no era válida".

Se trató de casos en que los documentos correspondían a otra persona, la documentación migratoria no era válida o no pudo verificarse la existencia o autenticidad los estampados electrónicos que debían respaldar la situación migratoria de los solicitantes.

Los hechos se dieron "contraviniendo sus obligaciones, previstas en la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación", porque además "se constató la inexistencia de controles adecuados para validar la documentación migratoria presentada por extranjeros".

La Contraloría apuntó que investigaciones administrativas previas terminaron "sin determinar responsabilidades", ordenándose un nuevo procedimiento disciplinario, pero sumando el reporte de los hechos antes el Ministerio Público, por la eventual comisión de delitos penales.