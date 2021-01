Heraldo Muñoz tras fallida alerta de la Onemi: "El Gobierno no se puede lavar las manos"

El precandidato presidencial y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, manifestó que se deben asumir las responsabilidades políticas tras la masiva alerta que envió la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) el sábado.

"El Gobierno no se puede lavar las manos simplemente diciendo 'mire, en realidad, fue la empresa' (...) La autoridad tiene aquí una responsabilidad política, porque es el Gobierno quien lidera el país, aunque pareciera que no está ocurriendo porque vemos que se van ministros, no hay dirección, no hay brújula", fustigó Muñoz.

"La Onemi reaccionó demasiado tarde, la explicación vino después de mucho rato... Hubo una evacuación en numerosos lugares", lamentó.

Proyecto que busca reemplazar a la Onemi avanza en el Senado

Esta semana se espera que de un paso más la tramitación del proyecto que crea la Agencia Nacional de Protección Civil, que busca reemplazar a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).

El proyecto se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Defensa del Senado a la espera de la discusión en el Congreso.

Pedro Araya, presidente de la instancia, explicó que "sin duda esta ley claramente es una modernización de la Onemi y establece un mayor nivel de profesionalización, a fin de poder enfrentar la emergencia con responsabilidades claras respecto a las distintas autoridades, con roles determinados".

"En esa línea, obviamente, esta ley debiera evitar que ocurra el error que tuvimos el fin de semana -explicó- que lo único que hace es desacreditar el sistema de emergencia que tenemos en nuestro país".

"Siempre puede haber una posibilidad de error, lo importante es que estos errores se corrijan, no se vuelvan a repetir, y que el responsable asuma la responsabilidad por el error cometido", aseveró el senador.

Onemi y la Armada serán oficiadas

En tanto, el diputado Álvaro Carter (ex UDI) anunció que van a oficiar a la Onemi y a la Armada por lo ocurrido el fin de semana.

"La tierra, el día sábado, nos recordó que Chile es un país sísmico. Por lo mismo debemos trabajar y conocer en qué fallamos. Corregir y tomar todas las medidas necesarias para que esto en el futuro no vuelva a ocurrir", señaló el parlamentario.

"Si existen responsabilidades administrativas serán los organismos pertinentes quienes sancionen. La gente debe creer en este sistema -explicó- en Chile van a volver a suceder catástrofes y emergencias, cuando lleguen estos mensajes deben ser fidedignos"

"Vamos a oficiar, tanto a la Onemi por el mensaje como a la Armada, por la evacuación", cerró.