Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.2°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Valparaíso
Tópicos: País | Sismos

Sismo de mediana intensidad se registró en la Región de Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre un sismo de mediana intensidad que se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional se trató de un temblor de magnitud 4,6 localizado a 32 kilómetros al noroeste de la comuna de Quintero, que se percibió en las comunas de Puchuncaví, Olmué, Concón, Limache, Quillota y Viña del Mar en Valparaíso y en Tiltil en la Metropolitana.

Síguenos en Google News
Las + leídas