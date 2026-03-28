Sismo de mediana intensidad se registró en la Región de Valparaíso

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre un sismo de mediana intensidad que se percibió en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional se trató de un temblor de magnitud 4,6 localizado a 32 kilómetros al noroeste de la comuna de Quintero, que se percibió en las comunas de Puchuncaví, Olmué, Concón, Limache, Quillota y Viña del Mar en Valparaíso y en Tiltil en la Metropolitana.