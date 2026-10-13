Autoridades piden evacuar campamento en Talagante por desborde del río Mapocho

Senapred pidió evacuar el campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante ante las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este martes en la Región Metropolitana.

La decisión se debe al desborde del río Mapocho en el sector ante la emergencia de esta jornada.

Con el fin de reforzar la evacuación en terreno, se activó la mensajería SAE.