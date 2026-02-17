Chile bajo extremos: hasta 37°C en zona central y lluvias en el sur

Un contraste climático se vivirá este jueves en el país: mientras la zona central enfrentará temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados, un sistema frontal en el sur dejará lluvias, tormentas eléctricas y viento.

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Brufort, señaló en El Diario de Cooperativa que los valores más altos se registrarían en los valles de la Región de Valparaíso y en el sector norte de la Región Metropolitana.

"Es factible que temperaturas de 37 grados se registren hoy, principalmente en los valles de la región de Valparaíso y el sector norte de la Región Metropolitana. En general, estamos esperando 36 grados, pero siempre hay estaciones que pueden marcar un poco más", explicó.

Las zonas más expuestas corresponden a comunas cercanas a la cordillera, como Colina y sectores del norte y oriente de Santiago, además de localidades precordilleranas de Valparaíso como San Felipe, Los Andes, La Calera, Villa Alemana y Quilpué.

Respecto a si este episodio constituye una ola de calor, Brufort aclaró que, por ahora, se trata de un "evento de altas temperaturas", ya que para que exista ola deben registrarse al menos tres días consecutivos sobre el umbral de 33 grados.

En contraste, desde la zona centro-sur hacia el sur el escenario será distinto. Un sistema frontal afecta desde la parte sur de la región de Ñuble hasta Los Lagos, con precipitaciones.

"Va a afectar principalmente durante horas de la mañana a la zona sur completa; desde la región de Ñuble hacia la región de Los Lagos, y va a dejar posibles tormentas eléctricas también", detalló el meteorólogo.

En tanto, en las regiones de Aysén y Magallanes predomina la inestabilidad atmosférica, con chubascos y vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, condiciones que se mantendrían durante toda de la semana.

Este miércoles para la zona central se esperan entre 34 y 35 grados.