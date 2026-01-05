Este lunes 5 de enero se registró un descenso de las temperaturas en la zona central debido al ingreso de nubosidad baja, con una máxima cercana a los 21 °C, dentro de lo previsto por Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile. Para este martes se espera nubosidad matinal y despeje en la tarde, con un alza térmica que llevará las máximas hasta los 27 °C.

El miércoles los termómetros podrían acercarse a los 30 °C, mientras que el jueves habrá un nuevo descenso, con máximas en torno a los 25 °C, producto de una baja segregada, que además podría dejar chubascos en sectores cordilleranos de la Región Metropolitana. El viernes y sábado volvería el calor, con máximas sobre los 30 °C.

Además, se mantienen avisos por tormentas eléctricas en el altiplano del norte, altas temperaturas en varias regiones del centro-sur y condiciones inusuales de calor que ya comienzan a moderarse en el sur del país.

