Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, analizó en Cooperativa el complejo escenario económico actual, marcado por la paradoja de un precio del cobre histórico frente a una baja producción minera que frena el crecimiento del Imacec. Asimismo, el académico cuestionó la gestión de las finanzas públicas, criticando los sistemáticos errores de cálculo de la Dirección de Presupuestos al sobreestimar ingresos, lo que ha presionado el déficit fiscal más allá de lo previsto.

Respecto a el cambio de mando, Montero advirtió que el gobierno entrante recibirá condiciones externas favorables pero una caja fiscal muy ajustada. Al respecto, el experto fue enfático al señalar que "los espacios de gasto no son tantos como los que se dibujan y creo que ahí hay que ser bastante razonable en cuanto a qué es lo que se espera". Proyectando que "se viene un año de estrechez", Montero explicó que "la apuesta del futuro ministro Quiroz" dependerá de su capacidad para dinamizar la economía y generar recursos, sugiriendo hacer "malabarismos" para financiar medidas urgentes, como subsidios al empleo.

