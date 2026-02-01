El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica, pronosticó en Cooperativa una nueva jornada de precipitaciones importantes en un corto periodo de tiempo en los sectores de la precordillera y cordillera, aunque menos intensas que las registradas en la jornada anterior.

"La condición meteorológica el día de hoy nuevamente está presente, ya de manera más débil, pero el día de hoy, tipo 17 o 18:00 horas, nuevamente el cielo se va a comenzar a nublar y vamos a tener precipitaciones y tormentas eléctricas. Cordillera y precordillera seguro, pero no se descarta que caigan chubascos en distintos sectores de la Región Metropolitana, con probabilidad también de que haya algo de actividad eléctrica", detalló.

No obstante, reparó que "en caso de que se registren estas precipitaciones en el valle, no deberían superar los 5 milímetros. No van a ser tan intensas como las que se presentaron el día de ayer, pero en precordillera y en cordillera nuevamente vamos a tener precipitaciones importantes, intensas en corto periodo de tiempo, acumulados de hasta 15 milímetros".

