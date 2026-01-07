Síguenos:
Clima sigue inestable en la RM: hoy habrá 30 grados y mañana chubascos

Publicado: | Fuente: Cooperativa.cl | Foto: ATON (referencial)
Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile informó en el Diario de Cooperativa el regreso de las altas temperaturas a la zona central, con máximas cercanas a los 30 grados en Santiago y Rancagua, y valores aún más altos en regiones como el Maule, Ñuble y Biobío, donde se podrían alcanzar hasta 33 grados.

No obstante, este jueves se registrará una pausa en el calor debido al ingreso de una baja segregada, que aportará nubosidad, un descenso de las temperaturas -que no superarían los 24 o 25 grados en Santiago- y chubascos débiles, principalmente en el sector oriente de la capital y la cordillera, donde podrían caer hasta 20 milímetros de lluvia.

