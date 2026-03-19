Hay probabilidad de tormentas eléctricas este viernes en La Araucanía

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió sobre probables tormentas eléctricas durante este viernes en la Región de La Araucanía.

"Existe una probabilidad de tormentas eléctricas en la tarde y la noche de este viernes 20 de marzo, desde el litoral hasta la precordillera. Esto es un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile", explicó Ian Gorayeb, director regional de Senapred en La Araucanía.

"Hacemos el llamado a mantenernos informados e informadas de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales, y evitar al máximo salir al exterior en presencia de este fenómeno", añadió el personero.