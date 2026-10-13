Lluvias dejaron a más de 40 mil clientes sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana

Más de 40 mil clientes se encuentran sin energía eléctrica en la Región Metropolitana, en medio de las lluvias y la tormenta eléctrica registrada durante este martes.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 18:00 horas, las comunas más afectadas son San Bernardo (6.766 clientes sin servicio), Santiago (5.409) y Puente Alto (5.105).

Ya que las precipitaciones han ido disminuyendo, se espera que las empresas involucradas avancen en la reposición del servicio durante la jornada.