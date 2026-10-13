Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.9°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Lluvias dejaron a más de 40 mil clientes sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las comunas más afectadas son San Bernardo, Santiago y Puente Alto.

Lluvias dejaron a más de 40 mil clientes sin servicio eléctrico en la Región Metropolitana
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más de 40 mil clientes se encuentran sin energía eléctrica en la Región Metropolitana, en medio de las lluvias y la tormenta eléctrica registrada durante este martes.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 18:00 horas, las comunas más afectadas son San Bernardo (6.766 clientes sin servicio), Santiago (5.409) y Puente Alto (5.105).

Ya que las precipitaciones han ido disminuyendo, se espera que las empresas involucradas avancen en la reposición del servicio durante la jornada.

Imagen foto_00000001

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada