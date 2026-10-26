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Tópicos: País | Tiempo

Nueva tormenta eléctrica en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pasadas las 16:30 horas comenzaron a resonar los truenos sobre la capital, y hubo caída de granizos en su zona norte.

Nueva tormenta eléctrica en Santiago
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En cumplimiento de los pronósticos, la Región Metropolitana es, esta tarde, escenario de una nueva tormenta eléctrica.

Pasadas las 16:30 horas comenzaron a advertirse fuerte truenos sobre la capital, junto con lluvias intensas en el centro de la ciudad y caída de granizos en su zona norte, en comunas como Huechuraba.

Poco después "se abrió el cielo" y salió el sol, alternando con otros momentos de mayor nubosidad y menos luz.

 La directora de Senapred, Alicia Cebrián, aseveró que "este alertamiento considera que, durante lo que resta del día, estas tormentas se desarrollen con presencia de granizos y fuertes rachas de vientos locales en zonas de la cordillera, precordillera, valle y cordillera de la costa".

En esa línea, entregó recomendaciones:

  • Si te encuentras en el exterior, busca refugio en una edificación sólida.
  • Evita acercarte a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles, líneas eléctricas o de telefonía.
  • Nunca te refugies debajo de un árbol, un poste o una antena, debido al peligro de la caída de un rayo.
  • Si te encuentras al interior de un vehículo, permanece dentro de él con el motor apagado y las ventanas cerradas

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