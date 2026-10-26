Nueva tormenta eléctrica en Santiago

En cumplimiento de los pronósticos, la Región Metropolitana es, esta tarde, escenario de una nueva tormenta eléctrica.

Pasadas las 16:30 horas comenzaron a advertirse fuerte truenos sobre la capital, junto con lluvias intensas en el centro de la ciudad y caída de granizos en su zona norte, en comunas como Huechuraba.

Poco después "se abrió el cielo" y salió el sol, alternando con otros momentos de mayor nubosidad y menos luz.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, aseveró que "este alertamiento considera que, durante lo que resta del día, estas tormentas se desarrollen con presencia de granizos y fuertes rachas de vientos locales en zonas de la cordillera, precordillera, valle y cordillera de la costa".

En esa línea, entregó recomendaciones: