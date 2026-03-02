Primera semana de marzo seguirá con calor en Santiago y tendrá lluvias intensas en el sur

La Dirección Meteorológica prevé una semana marcada por altas temperaturas en la zona central y precipitaciones intensas en el sur de Chile.

Durante la madrugada de este lunes, una banda frontal acumuló entre 20 y 30 milímetros de lluvia entre las regiones del Maule y La Araucanía, fenómeno que además incidió en un leve descenso térmico en la capital.

En la Región Metropolitana se registró hoy una máxima de 29 grados, que se proyecta como la jornada más fresca de la semana, pues las temperaturas volverán a subir este martes, con una mínima de 12 grados y una máxima cercana a los 31 grados, con cielo despejado.

El miércoles se anticipa un evento de altas temperaturas, con máximas en torno a los 33 grados en el centro de Santiago y hasta 35 grados en sectores más cálidos de la RM.

Hacia el jueves y viernes se espera un descenso leve en los termómetros, aunque los valores se mantendrán sobre los 30 grados.

En paralelo, un nuevo sistema frontal ingresará al extremo sur, afectando a la Región de Magallanes con precipitaciones y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. El sistema avanzará hacia el norte, dejando lluvias en Puerto Montt y precipitaciones débiles en La Araucanía.

La mayor intensidad se concentrará en la Región de Aysén, con aviso meteorológico para el sector de Chaitén, con acumulaciones de hasta 40 milímetros en un corto periodo de tiempo y probables tormentas eléctricas.