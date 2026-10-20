Senapred declaró alerta roja en la Región Metropolitana debido al evento meteorológico

El sistema frontal anunciado para la zona central de Chile comenzó a afectar este mediodía, de forma intensa pero intermitente, con precipitaciones, rachas de viento y truenos, a varios sectores de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Pasadas las 13:30 horas se reportó la caída de granizos en la comuna de San Bernardo, al igual que una activación en la Quebrada Honda de Las Condes (origen del aluvión de hace dos semanas).

De acuerdo con la Red Geocientífica de Chile, en la mañana se escucharon cuatro truenos en la ciudad puerto y en la vecina Viña del Mar; con rayos caídos tanto en el centro como en la costa.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 06:00 horas en la comuna de Valparaíso, mientras que se espera que el punto álgido del fenómeno llegue durante la tarde, según explicó el director regional de Senapred Christian Cardemil.

"(Las lluvias) pueden ocurrir en el sector del litoral en el rango de los 25 a 35 milímetros, mientras que en la cordillera de la costa hacia la precordillera esos mismos montos caerán en un corto período de tiempo; o sea, desde la tarde hasta la noche de este martes, a las 21:00 horas aproximadamente", precisó.

"Este evento viene acompañado de probables tormentas eléctricas con posibilidad de fuertes vientos y con granizo, además de mantenerse en el litoral, cordillera de la costa y precordillera los días martes y miércoles, para seguir el resto de la semana en la zona cordillerana", indicó Cardemil.

Quilpué y Chilquinta revisaron paso Baden Powell y aseguraron móvil para tratar a electrodependientes

En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, afirmó que "la gente de operaciones está completamente desplegada" y que con Chilquinta revisaron "completamente el paso (bajo nivel de la Avenida) Baden Powell", que suele anegarse durante estos fenómenos.

"Además, nos mostraron el móvil electrodependiente que estará dando vueltas con todos los instrumentos que se necesitan (por parte de algún paciente durante la emergencia)", destacó Corti.

"Logramos la posibilidad de sacar adelante algo que es muy importante: abrir, junto con EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado), el paso en caso de que transiten vehículos de emergencia y si tenemos problemas de cierre de los pasos bajo nivel", cerró la alcaldesa quilpueína.