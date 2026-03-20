Sistema frontal: ¿A qué hora y en qué comunas de la capital caerá más agua?

Santiago se prepara para recibir el primer pulso importante de precipitaciones de este sistema frontal. Tras su paso por el sur del país donde ya se registran cerca de 20 milímetros, la masa nubosa se desplaza hacia la zona central, amenazando con lluvias que comenzarán durante la tarde de este viernes.

Según informó Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, el horario clave para el inicio del fenómeno en la capital será "hacia fines del día. Tipo 6 o 7 de la tarde, deberían comenzar a caer las primeras precipitaciones acá en la Región Metropolitana y extenderse hasta la madrugada del sábado".

Milímetros esperados

La intensidad de la lluvia no será uniforme en la región, sino que se espera un aumento en los sectores rurales y cordilleranos:

Santiago Centro : Entre 5 y 15 milímetros.

: Entre 5 y 15 milímetros. Zona Surponiente (Buin, Melipilla, Talagante): Hasta 20 milímetros.

(Buin, Melipilla, Talagante): Hasta 20 milímetros. Zona Precordillerana (Puente Alto, San José de Maipo): Hasta 20 milímetros.

Alerta de Senapred

Debido al pronóstico, el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas del sector oriente y precordillerano. Las zonas bajo vigilancia son: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacuta y Colina.