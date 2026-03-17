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Tópicos: País | Tiempo

Sistema frontal avanza desde el sur con posibles tormentas eléctricas: ¿Cuándo llega a Santiago?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El frente afectará mañana a las regiones de Aysén y Los Lagos, y continuará su desplazamiento hacia el norte en los próximos días.

El agroclimatólogo Patricio González, académico de la Universidad de Talca, advirtió que existe un 70% de probabilidad de que el Fenómeno del Niño se produzca en el invierno.

Sistema frontal avanza desde el sur con posibles tormentas eléctricas: ¿Cuándo llega a Santiago?
 ATON (referencial)

Meteorología informó que las precipitaciones se intensificarán a partir del jueves en las regiones de La Araucanía y Biobío, donde se espera una caída de hasta 30 milímetros de agua en zonas interiores.

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La Dirección Metereológica de Chile (DMC) informó este martes que, a partir de mañana, un sistema frontal comenzará a desplazarse hacia el norte desde las regiones de Aysén y Los Lagos, con precipitaciones normales a moderadas y probables tormentas eléctricas.

"Un nuevo sistema frontal comienza a afectar mañana desde la región de Aysén hasta la región de Los Lagos, con precipitaciones que estarán en valores normales para la época", detalló el meteorólogo de la DMC Arnaldo Zúñiga.

"Desde la región de La Araucanía hacia el norte, principalmente en la zona centro-norte del país, continúan las buenas condiciones del tiempo, muy estable, temperaturas máximas también al alza con respecto a este martes. Por ejemplo, para hoy en la Región Metropolitana esperamos temperaturas que van a estar en promedio en torno a los 30 grados de máxima", complementó.

La DMC indicó que las precipitaciones se intensificarán a partir del jueves en las regiones de La Araucanía y Biobío, donde se espera una caída de hasta 30 milímetros de agua en zonas interiores.

Para el viernes, en tanto, el sistema frontal avanzará hacia la Región del Maule, con precipitaciones normales y descenso de temperaturas. La fuerza del frente alcanzará también la parte sur de la región de Valparaíso y finalmente, la Región Metropolitana.

Fenómeno del Niño en invierno

El agroclimatólogo Patricio González, académico de la Universidad de Talca, entregó sus proyecciones para el invierno y señaló que "se tiene cierta certeza de que hay más de un 70% de que este evento de El Niño se produzca. Puede ser durante el invierno o hacia la primavera-verano del próximo año; eso todavía no está muy claro".

"Si ocurre en invierno (junio, julio, agosto), vamos a tener una mayor probabilidad de lluvias intensas en corto plazo que pueden abarcar incluso desde el Norte Chico hasta la región de Aysén", explicó.

El experto advirtió que una eventual llegada del fenómeno de El Niño podría traer lluvias intensas en cortos periodos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas urbanas.

 

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