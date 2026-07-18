Sistema frontal: Damnificados suben a 516 y reportan una persona desaparecida

Las cifras de la emergencia por el sistema frontal se agravaron durante la noche. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un nuevo balance este sábado en el que el número de damnificados se multiplicó por más de cinco en cosa de horas, mientras la autoridad reportó por primera vez a una persona desaparecida en la región del Maule.

Los damnificados se multiplican

"En términos de personas damnificadas tenemos 516. Estamos hablando del tramo del sistema frontal completo entre Atacama y la región de La Araucanía", informó Cebrián, cifra que contrasta con las menos de 100 personas damnificadas reportadas la noche anterior.

El balance completo, en el tramo entre Atacama y La Araucanía, considera:

516 personas damnificadas

800 personas albergadas

1.181 personas aisladas

6 personas lesionadas

1 persona desaparecida (región del Maule)

16 viviendas destruidas

291 viviendas con daño mayor

5.319 viviendas con daño menor

863 viviendas aún en evaluación

Primera persona desaparecida

La directora de Senapred confirmó que, además de los damnificados, se reporta "una persona que se mantiene en calidad de desaparecida en la región del Maule", el primer caso de este tipo desde que comenzó a monitorearse el sistema frontal.

Cebrián remarcó que "esta información (...) es dinámica y va a ir cambiando a lo largo del día en la medida que se pueda llegar a aquellas localidades que pudieran eventualmente mantener personas damnificadas o daño en viviendas".

41 mensajes SAE enviados

La autoridad también detalló que, desde el inicio del evento, se han enviado 41 mensajes de Alerta de Emergencia (SAE) para apoyar procesos de evacuación y advertir a la ciudadanía, concentrados especialmente durante la noche entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había detallado minutos antes alertas SAE activas en Alto del Carmen, Vallenar, Salamanca e Illapel, además de situaciones de turbiedad en plantas de agua potable en Coquimbo y Ovalle.