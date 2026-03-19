Sistema frontal llegará este fin de semana a la Región Metropolitana

El sistema frontal que se encontraba en la zona centro-sur del país llegará este viernes a la Región Metropolitana, Valparaíso y al sur de Coquimbo, con precipitaciones que podrían llegar hasta los 20 milímetros en la zona cordillerana.

En Santiago, se esperan precipitaciones de 5 a 10 milímetros en las zonas de la cordillera de la costa y el valle, mientras que en la precordillera y cordillera el pronóstico es de 15 a 20 milímetros.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica Nacional, precisó que la mañana comenzará "con nubosidad parcial, se va nublando ya después del mediodía con mucha mayor cantidad de nubosidad. Por eso la temperatura va a escalar solamente hasta los 21 grados, así que se nota una diferencia térmica importante ahí".

"Y ya el cielo cubierto después del mediodía en adelante, y las precipitaciones después de las tres o cuatro de la tarde en adelante, en forma de lo que es en el valle y mayor intensidad en lo que es el sector alto de la ciudad y precordillera. Esto se extendería -algunas precipitaciones débiles- hacia la madrugada del sábado; ya el sábado en la mañana quedamos prácticamente con nubosidad parcial para quedar despejado en la tarde", explicó.

Zúñiga afirmó que, si bien no se acostumbra que llueva en marzo en la capital, es una situación normal.