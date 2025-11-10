Termómetros rondarán los 30 grados el domingo de elecciones

El meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, proyectó en Cooperativa un alza de temperaturas para esta semana en la Región Metropolitana, y adelantó que podrían bordear los 30 grados el fin de semana de elecciones presidenciales y parlamentarias.

El experto detalló que para este martes en la capital "se mantiene la condición estable, de cielos soleados y una temperatura máxima que debería rondar los 24 grados cerca de las 17:00 horas".

"A partir del día miércoles podríamos rozar los 30 grados, el jueves también en el centro de Santiago, pero hay sectores que podrían llegar a los 32 o 33, como en la parte norte de la Región Metropolitana", indicó.

"Hacia el fin de semana se ve un ligero descenso en las temperaturas máximas", pero, "de todas maneras, vamos a tener temperaturas cercanas a los 29 ó 30 grados, así es que, en general, van a ser jornadas cálidas en la Región Metropolitana", explicó Moncada.

Con miras al proceso electoral, el meteorólogo recomendó que, "si pueden, lo ideal es votar temprano, porque en la tarde se va a sentir calor y va a haber cielos totalmente soleados en la Región Metropolitana".