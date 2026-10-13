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Tópicos: País | Tiempo

Totalmente anegado: así quedó un pasaje completo en Ñuñoa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la imagen, dos automóviles estacionados sirven de referencia para dimensionar la emergencia.

Totalmente anegado: así quedó un pasaje completo en Ñuñoa
 @aargandonanunoa
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El intenso sistema frontal que durante aproximadamente una hora descargó con fuerza lluvias y granizo en Santiago causó diversos estragos y en Ñuñoa, por ejemplo, provocó la inundación completa de un pasaje, con más de un metro de agua.

El concejal de la comuna Andrés Argandoña compartió una fotografía de Los Labradores, en el sector Villaseca y Sucre, en que dos automóviles estacionados sirven de referencia para dimensionar la emergencia.

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