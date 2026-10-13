Totalmente anegado: así quedó un pasaje completo en Ñuñoa

El intenso sistema frontal que durante aproximadamente una hora descargó con fuerza lluvias y granizo en Santiago causó diversos estragos y en Ñuñoa, por ejemplo, provocó la inundación completa de un pasaje, con más de un metro de agua.

El concejal de la comuna Andrés Argandoña compartió una fotografía de Los Labradores, en el sector Villaseca y Sucre, en que dos automóviles estacionados sirven de referencia para dimensionar la emergencia.