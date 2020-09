David Bravo: La actual pérdida de trabajo, en tiempo normal, equivale a una tasa de desempleo de 30%

El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, apuntó que la destrucción de dos millones de puestos de trabajo en Chile, como consecuencia de la pandemia, equivalen, para un periodo normal, a una tasa de desempleo del orden del 28 ó 30 por ciento.

Esta semana el Centro de Estudios que dirige dio a conocer una encuesta que hacía notar un freno en el deterioro del mercado laboral: situaba la tasa de empleo en 44,3 por ciento en agosto, mientras que el desempleo a nivel nacional llegó a 9,1 por ciento.

Sin embargo, "con esta pequeña recuperación del empleo, todavía si comparamos con 12 meses antes, usando las cifras que el INE tenía para el mes de agosto del año pasado, seguimos dos millones de empleos por abajo... Esto para dimensionar la enorme crisis que tenemos", explicó Bravo en Ahora es Hora de Cooperativa.

"En cualquier momento va a saltar el desempleo"

La última cifra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informada a fines de agosto para el trimestre mayo-julio, ubica el desempleo en un 13,1 por ciento.

"Creo, para hacerse la idea, con una caída de dos millones de puestos de trabajo en un año, eso en cualquier periodo sería una tasa de desempleo del 28 por ciento, del 30 por ciento", subrayó el académico.

El indicador de la tasa de desempleo va cayendo, en parte, "porque la gente no está buscando trabajo: pierde el trabajo y no busca otro. Ésa es una situación muy particular que estamos viendo", en el contexto de la epidemia y el confinamiento. A ellos se les ha llamado "desalentados".

Por este motivo, "en cualquier momento va a saltar el desempleo", advirtió el experto.

"Es bien probable que cuando la actividad se regularice un poco más, el desempleo va a salir y nos va a decir: tasa de desempleo de 20 ó 23 por ciento ¿Cuándo? No lo sé... En octubre (probablemente); entonces ¿qué quiere decir? que vamos a empezar a tomar medidas en octubre", criticó.

Bravo dijo que "uno requiere los indicadores para algo, no simplemente para contemplarlos, sino para hacer un diagnóstico y poder diseñar políticas. Si el indicador salta tarde, y si además vamos a diseñar políticas mal mirando el indicador, el indicador no hay que usarlo".

"He dicho que por favor no usen la tasa de desempleo; es inútil para esta crisis, y la verdad es que puede conducir a conclusiones y recomendaciones erradas, así que concentrémonos en la caída de empleo, que es lo que la gente siente", concluyó el académico.