Currículums analizados por IA: llaman a participar en la Expo Inclusión

Este lunes comenzó en forma online la feria Expo Exclusión, que se extenderá hasta el 23 de octubre, y que tiene dos días de actividades presenciales, en el Centro Cultural Estación Mapocho, el miércoles 21 y jueves 22.

Una de las novedades de esta edición 2026 es la posibilidad de usar una plataforma gratuita de inteligencia artificial -a través de expoinclusion.cl- y que permite subir el currículum vitae y que éste sea analizado y perfilado.

Así, "cada persona podrá recibir recomendaciones y realizar un test de habilidades laborales para reconocer sus fortalezas y orientar su búsqueda", explicó la organización.

Según III Estudio Nacional de la Discapacidad, solamente el 40% de las personas adultas con discapacidad tenía empleo y 56,1% estaba fuera de la fuerza de trabajo; mientras que entre las personas sin discapacidad, esas cifras eran 62,1% y 32%, respectivamente.

Por ello, la feria busca ser un encuentro que genere alianzas entre el mundo privado y el sector público, para conectar con personas con discapacidad y fortalecer las ofertas laborales inclusivas.