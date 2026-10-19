Currículums analizados por IA: llaman a participar en la Expo Inclusión
Habrá recomendaciones personalizadas,para orientar la búsqueda de emplesos.
Habrá recomendaciones personalizadas,para orientar la búsqueda de emplesos.
Este lunes comenzó en forma online la feria Expo Exclusión, que se extenderá hasta el 23 de octubre, y que tiene dos días de actividades presenciales, en el Centro Cultural Estación Mapocho, el miércoles 21 y jueves 22.
Una de las novedades de esta edición 2026 es la posibilidad de usar una plataforma gratuita de inteligencia artificial -a través de expoinclusion.cl- y que permite subir el currículum vitae y que éste sea analizado y perfilado.
Así, "cada persona podrá recibir recomendaciones y realizar un test de habilidades laborales para reconocer sus fortalezas y orientar su búsqueda", explicó la organización.
Según III Estudio Nacional de la Discapacidad, solamente el 40% de las personas adultas con discapacidad tenía empleo y 56,1% estaba fuera de la fuerza de trabajo; mientras que entre las personas sin discapacidad, esas cifras eran 62,1% y 32%, respectivamente.
Por ello, la feria busca ser un encuentro que genere alianzas entre el mundo privado y el sector público, para conectar con personas con discapacidad y fortalecer las ofertas laborales inclusivas.