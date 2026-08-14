Expo Inclusión tendrá nueva edición en la Estación Mapocho

Entre los días 19 y 23 de octubre próximo, y con la Estación Mapocho como su sede presencial, se realizará la edición 2026 de la feria Expo Inclusión, encuentro que busca generar alianzas entre el mundo privado y el sector público en materia de inclusión, así como conectar a personas con discapacidad y ofertas laborales inclusivas.

La etapa física del evento se desarrollará los días 21 y 22 de octubre, mientras que en formato online -a través del sitio Expoinclusion.cl- será entre 19 y 23 del mismo mes.

La web de Expo Inclusión tendrá disponible "una innovadora plataforma laboral con inteligencia artificial para vincular a más de 80 empresas con personas con discapacidad", detalló la organización.

"Expo Inclusión busca conectar a las empresas con talento, conocimiento y herramientas concretas que les permitan avanzar desde el compromiso hacia una inclusión real", dijo Paola Ortega, directora ejecutiva de la feria.

Con el lanzamiento del evento también quedaron abiertas las preinscripciones, gratuitas, y a través del mismo portal web.