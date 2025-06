El 98% de los municipios adeuda cotizaciones previsionales: "Catástrofe nacional", dicen trabajadores

Trabajadores calificaron como una "catástrofe nacional" la deuda de 512 mil millones de pesos en cotizaciones previsionales impagas que registran, solidariamente, el 98 por ciento de las municipalidades de Chile.

La cifra fue revelada en un reportaje de The Clinic, que afirmó que, hasta marzo de este año, la deuda involucra a 339 de los 345 municipios nacionales y que seis de ellos -La Serena (Región de Coquimbo), Quilpué (Valparaíso), San Fernando (O'Higgins), Ancud (Los Lagos), Cerro Navia y San Miguel (ambos de la RM) concentran el 35% del monto total no pagado.

De esas comunas, cuatro atribuyeron el déficit a administraciones anteriores "deficientes".

En este contexto, la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) aseguró que viajó a Ginebra, en Suiza, para denunciar la situación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que declaró los reclamos admisibles y emplazó al Ministerio del Trabajo -liderado entonces por la actual candidata presidencial del PC, Jeannette Jara- a tomar medidas.

Sin embargo, de acuerdo con los trabajadores municipales, Jara no cumplió con su promesa de establecer mesas de trabajo para atender el problema y la cartera, ahora encabezada por Giorgio Boccardo, aún no comunica si las implementará o no.

"Estamos usando un vocabulario fuerte: acusamos al actual Gobierno de ejercer prácticas antisindicales. El Presidente Boric viaja por el mundo entero diciendo que nuestro país 'cumple con los tratados internacionales', pero ahí habría que poner una coma después y decir, 'con excepción de los correspondientes al trabajo'", denunció el presidente de la Fentramuch, Fabián Caballero.

"Ni él (Boric), ni la exministra (Jara) ni el actual ministro (Boccardo) han informado a esta Federación si van o no a cumplir con la recomendación de la OIT", agregó.

Cooperativa contactó a cuatro de las municipalidades con mayor deuda. Desde La Serena afirmaron que no se referirán al tema porque hay "querellas en curso presentadas por la nueva administración", mientras que Quilpué, Cerro Navia y San Fernando no dieron respuesta.

Según informes de Contraloría, hasta ahora 32 funcionarios municipales de Viña del Mar y La Serena fallecieron sin tener sus cotizaciones pagadas.