Lanzan feria de empleos para mayores de 55 años

Los días 28 y 29 de octubre se realizará la segunda edición de la Feria Digital de Empleos Senior, evento enfocado en las personas mayores de 55 años que buscan una nueva oportunidad laboral o reincorporarse al mercado del trabajo.

Según las estadísticas del INE, en el segmento entre 55 y 64 años, quienes buscan un trabajo demoran en promedio 10,7 meses en concretar su objetivo.

La feria de empleo para mayores estará disponible -en forma gratuita- desde la medianoche del miércoles 28, a través del sitio feriaempleossenior.com, donde se listarán los cerca de 600 puestos que dispondrán una treintena de empresas.

Además, las personas interesadas contarán en la web con contenidos sobre negociación, comunicación intergeneracional y redes de contacto, así como capacitaciones desarrolladas presencialmente por el instituto profesional AIEP en sus sedes de Rancagua, Maipú, Viña del Mar, Osorno, Chillán, Talca y Los Ángeles, previa inscripción.

Habrá también orientación presencial el miércoles 28 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en seis centros comerciales Espacio Urbano y cinco sucursales de Caja Los Héroes: